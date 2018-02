Você disse criatividade? Paranaenses jogam Fifa em tela projetada em prédio

Programar um churrasco com a galera, comer, beber e jogar Fifa. Essa ideia é comum para os jovens que costumam passar um tempo com os amigos no fim de semana. Mas, neste domingo, alguns paranaenses inovaram ao projetar o jogo em um prédio em construção.

É isso mesmo. Já pensou em jogar Fifa em um telão desses? A galera que acompanhava Luis Guilherme Levandowski em sua casa teve a brilhante ideia de espelhar as partidas de futebol virtual no prédio vizinho. A ideia inicial era usar o projetor apenas na varanda.

"Vimos aquele prédio em construção do outro lado da rua, uma tela quase perfeita, e foi ali que a mágica aconteceu", disse Monica Becker, a internauta que publicou as imagens do momento usando o seu perfil no Twitter.

E você já sabe, não é? Caiu na rede... Após a divulgação, as fotos viralizaram no Twitter. Veja o post original e a repercussão:

bom eu tô num churras que os cara tão jogando fifa projetado no prédio do lado pic.twitter.com/nmlxRFkMLj — inbonica (@mncbecker) 13 de fevereiro de 2018

?? Uma TV ou um telão não eram suficientes para tanto talento! Esses caras do Paraná resolveram jogar Fifa projetado em um prédio ??https://t.co/UJ4Om4jOIk — Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) 15 de fevereiro de 2018

bom eu espero que esse episódio do fifa me deixe rico pra poder largar a faculdade — Lorenzo (@lorenzopaag) 13 de fevereiro de 2018

Todo esse trampo pra jogar fifa https://t.co/v2mLXlHAzS — igorefutei (@igorfei_) 14 de fevereiro de 2018