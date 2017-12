Warner divulga novo trailer de 'Terra Média: Sombras da Guerra'; veja

A Warner Bros. Interactive Entertainment revelou, nesta quinta-feira, um novo trailer de seu aguardado game Terra-Média: Sombras da Guerra. Em resolução 4K, o novo teaser mostra novos aliados, vilões e criaturas que o Senhor Brilhante vai encontrar nessa aventura totalmente original, que vai trazer à vida a expansão do Sistema Nêmesis - o eixo central do game.

Ambientado durante os eventos que se desenrolam entre O Hobbit e O Senhor dos Anéis, Terra-média: Sombras da Guerra é um RPG de ação com mundo aberto que continua a saga iniciada em Terra-média: Sombras de Mordor, primeiro episódio da série. Assista:

No game, promete a desenvolvedora, os jogadores encontrarão um mundo mais rico, único e expansivo cheio de heróis e vilões épicos, locais icônicos, inimigos originais com personalidades variadas e um novo elenco de personagens com histórias que serão desenvolvidas a cada gameplay.

O game será lançado em 10 de outubro, totalmente em português a estará disponível para Xbox One, Project Scorpio, PC (Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.