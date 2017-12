Wendell Lira e 11 brasileiros se classificam para seletivas do Mundial de Fifa

Wendell Lira, que se aposentou em 2016 dos campos para se tornar gamer profissional, está classificado para a primeira seletiva do game Fifa-18, ao lado de mais 11 brasileiros.

O ganhardor do prêmio Puskás de gol mais bonito de 2015 (quando jogava pelo Goianésia-GO, vencendo Lionel Messi) já tem vaga garantida na FUT Champions Cup, que acontece em janeiro. A competição é uma das seletivas para o Mundial de Fifa-18.

+ Jogador pede divórcio após mulher dizer na TV que atletas 'transam entre si'

+ Corintiana levanta de cadeira de rodas para apoiar time e emociona torcida

+ Clima entre Neymar e Cavani melhora e os dois já ficam até próximos no avião

Ele conquistou a vaga após obter um índice de aproveitamento de 95% no game em novembro, no modo Fut Champions, no console no qual é especializado, o Xbox One. As informações são do portal ArtevirtualFC.com.

O aproveitamento de Lira, que mantém o canal de games WLPSKS, foi de 152 vitórias em 160 partidas, o que o credenciou como o quinto melhor das Américas e o 39º do mundo em Fifa. Os 64 gamers melhor qualificados do mundo, em cada console (Xbox One e PS4) disputarão as seletivas de janeiro, em local ainda a definir.