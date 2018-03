Wendell Lira e mais 9 brasileiros defendem o Brasil no Mundial do Fifa 18

A partir desta sexta-feira, 26, começa a primeira etapa do Fifa 18 Global Series, em Barcelona, na Espanha. Ao todo são 128 jogadores no Xbox One e no PlayStation 4, com nove brasileiros no primeiro console e apenas um no último.

A primeira fase será no esquema mata-mata mais conhecido, com o melhor ranqueado enfrentando o 64º, o segundo o 63º e assim sucessivamente. Na segunda rodada, no entanto, os jogadores enfrentaram competidores que desempenho semelhante na estreia. Por exemplo, um gamer que venceu por 3 a 0 irá enfrentar um outro que ganhou por 4 a 0.

Cada jogador fará até sete partidas nesta primeira etapa. Se ele vencer quatro, está classificado; se perder quatro, está eliminado. Um competidor não poderá enfrentar outro mais de uma vez na primeira fase.

Para a segunda etapa se classificaram 32 jogadores em cada console, que se enfrentarão em novo mata-mata, agora direto até o final, para decidir o campeão. Os oito competidores que chegarem às quartas de final garantem vaga no Mundial da modalidade.

A grande final será disputada pelos vencedores de cada console, sendo um jogo em cada plataforma. Ao todo, serão distribuídos US$ 200 mil (R$ 638mil) em premiações nesta etapa, sendo US$ 22 mil (R$ 70 mil) ao campeão.

BRASIL EM BARCELONA

O nome brasileiro mais conhecido é o do ex-jogador de futebol real Wendell Lira. Além dele, outros oito competidores jogarão no Xbox One, sendo NSE Vini, NSE Spiderkong, R3 Hunter CE93, IKin6l Edson, PlayArtGui, UTBR FifArtur07, NSE MLobao, Senna do Boné, e Leo Faiçal. No PlayStation 4, o único representante é Impacto Thiago08.

Lira, por sinal, não deu muita sorte, já que caiu contra Huge Gorilla, atual campeão mundial da categoria. Ele, no entanto, vai confiante para a Espanha, acreditando que chegará à segunda fase.

"Eu sou muito competitivo. Foquei muito na parte defensiva, acho que vai ser muito importante. Se eu passar da fase de grupos, a fase de mata-mata facilita meu estilo de jogo, de marcação", disse em entrevista ao SporTV. "Eu penso em passar, pelo menos, da fase de grupos. Depois, no mata-mata, é jogo a jogo. Este ano estou mais preparado, tudo organizado. Vou para esse campeonato com muito foco. Sei que um resultado expressivo coloca na vitrine de novo o eSport brasileiro. Conto muito com a torcida de todos."