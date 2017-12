Depois de ser desafiado pelo atual vice-campeão de FIFA no Electronic Sports World Cup, o alemão TimoX, para uma partida do jogo eletrônico, o brasileiro vencedor do prêmio Puskás de 2015, Wendell Lira, fez bonito: ganhou da fera dos eSports e ainda tirou onda. No placar agregado do dois jogos, Lira fez 7 a 1 contra o alemão.

"7 a 1 para ficar igual à Seleção Brasileira", brincou Lira, no vídeo divulgado em seu canal no Youtube. "Eu chorei aquele dia".

Assista à partida: