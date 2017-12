YouTube divulga trailer de série de comédia sobre o mundo dos E-Sports

O YouTube revelou o primeiro trailer da sua nova série original, Good Game. A série narra as aventuras de dois amigos que sonham em se tornar estrelas dos esportes eletrônicos.

A história acontece em torno de um game fictício de tiros, chamado de Killcore, praticado pelos protagonistas, que sonham em participar de um campeonato mundial e embolsar um prêmio de US$ 1 milhão.

A série terá a participação dos youtubers Dan Avidan e Arin Hanson, dupla responsável pelo canal GameGrumps, que tem 4 milhões de seguidores no próprio YouTube, além de outros nomes conhecidos na plataforma de vídeos do Google. A direção é do norte-americano Dan Harmon, que na TV dirigiu a série Rick and Morty.

A série Good Game estreia no YouTube Red (serviço premium do YouTube que funciona mediante assinatura) no dia 30 de agosto.

Assista ao trailer: