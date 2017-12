Zico é o novo embaixador oficial e jogador lendário do 'PES 2018'

Lenda do futebol brasileiro, Zico foi escolhido pela Konami para ser o novo embaixador oficial e jogador lendário do Pro Evolution Soccer 2018. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em evento na zona sul de São Paulo.

Zico é a novidade entre os jogadores lendários do modo 'MyClub' do jogo, que já tem nomes como Maradona e Sócrates. "Agora as crianças vão poder conhecer aquilo que elas só ouvem falar. E eu vou ter que treinar para jogar com meus netos. Eles já são craques", brincou o ídolo do Flamengo.

O embaixador exaltou a importância dos games para o desenvolvimento de jovens. "Qualquer tipo de jogo, desde que saudável, ajuda a desenvolver a inteligência e habilidades. Na minha época, era o ping-pong e o pebolim, e hoje vejo o video game desta forma. O divertimento e a alegria sempre fazem bem."

Presentes no evento, os meias Renato Augusto, do Beijing Guoan, e Nenê, do Vasco, reforçaram que jogar video game ajuda na concentração dos jogos. "Temos muitas viagens e muitos jogos", analisa o vascaíno. Chega uma hora que complica, então esses jogos nos ajudam a passar o tempo e trazer momentos de descontração no nosso trabalho."

"Cada um tem sua tática preferia, estuda um sistema de jogo eficiente e os jogos estão cada ves mais realistas, e levamos isso para dentro de campo", conta o meia do clube chinês.