50 ciclistas ficam doentes por causa de cocô de ovelha na Noruega

Dezenas de ciclistas que participavam em uma corrida de montanha na Noruega ficaram doentes por causa de excrementos de ovelha que estavam no local, segundo a imprensa local. As informações são da agência de notícias AFP.

Dos 300 corredores que participavam na prova disputada no final de junho, no sudeste do país, ao menos 50 sofreram com dores de estômago, febre e diarreia.

"É muito provável que se trate de uma infecção causada pela Campylobacter (bactéria que se encontra no intestino de muitos animais), presente nos excrementos de ovelha que tocaram, na passagem das bicicletas, o guidão, o rosto e as mãos dos corredores", explicou o médico da prova, Tor Halvor Bjornstad-Tuveng.

Na ocasião da prova, a chuva fez com que os excrementos das ovelhas se espalhassem e respingassem em vários participantes da prova.