500 nadadores disputam provas a 30 graus abaixo de zero na China; assista

Cerca de 500 nadadores de diferentes nacionalidades - entre eles, provenientes da Rússia, Estados Unidos e Reino Unido - participaram das provas de natação no festival de inverno em Harbin, na China.

Situada em uma região montanhosa a nordeste do país, a cidade abriu suas piscinas diretamente no gelo, sob uma temperatura externa que bateu os -29ºC. O cenário foi o Rio Songhua, completamente congelado.

A modalidade das provas é livre - o que importa é chegar na frente, suportando a temperatura da água.

Na mesma 'piscina', há ainda uma competição de saltos ornamentais, na qual os competidores saltam diretamente nas águas geladas de cima de placas de gelo.

O Festival de Inverno de Harbin - apelidada de "Cidade do Gelo" - é tradicional na China e inclui muitas atividades e eventos interessantes como carnaval de neve, competições internacionais de esculturas, show de luzes, trenó, hóquei no gelo, futebol no gelo, patins de velocidade e outras apresentações.

Assista: