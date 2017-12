Abel Neto canta Bob Marley ao vivo em jornal matinal da Globo

Em comemoração aos 40 anos em que está no ar, o programa "Bom Dia SP", da Rede Globo, viajou por algumas cidades do interior durante a última semana. A parada desta quinta-feira foi em Santos e o âncora da atração, Rodrigo Bocardi, esteve acompanhado por Abel Neto, jornalista esportivo da emissora que é da cidade e começou sua carreira por lá.

Durante uma breve retrospectiva da trajetória do repórter, Bocardi lembrou que ele já foi professor de inglês e até vocalista de uma banda de reggae, chamada Casa Rasta. E para lembrar os velhos tempos, Abel não se acanhou e deu uma palhinha ao vivo dos seus talentos. Para aplausos do público que acompanhava a gravação do programa, o jornalista cantou "Three Little Birds", de Bob Marley.

O vídeo com a apresentação de Abel Neto pode ser visto aqui, na marca de 1h14min.