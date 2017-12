Adidas se desculpa por parabenizar 'sobreviventes' da Maratona de Boston

A Adidas, patrocinadora oficial da Maratona de Boston, enviou um email marketing aos participantes da prova deste ano, com a frase: "Parabéns, você sobreviveu à Maratona de Boston". A mensagem poderia ser apenas uma menção ao desafio de completar uma prova de 42 quilômetros. Mas a palavra 'sobreviver' gerou uma polêmica por lembrar a tragédia ocorrida na corrida de 2013, quando o evento ficou marcado por um atentado na linha de chegada, que matou três pessoas e deixou 260 feridos.

Após a repercussão negativa, a marca publicou uma nova mensagem se desculpando. “A Maratona de Boston é um dos eventos desportivos mais inspiradores do mundo. Todos os anos somos recordados da esperança e resiliência da comunidade de corredores deste evento”, escreveu a Adidas pedindo desculpa pela falta de sensibilidade no assunto do email.

My friend received this email from Adidas after the Boston Marathon... I don't know how an advertising team doesn't catch this. pic.twitter.com/Fe16Z4Hnvq — Robin Dich (@RobinDich) 18 de abril de 2017