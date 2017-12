Álbum de figurinhas da temporada 2017 da NFL chega às bancas do Brasil

A Panini anunciou nesta sexta-feira, 29, o lançamento da venda do livro ilustrado oficial National Football League 2017. O álbum traz uma ampla cobertura da principal liga de futebol americano (NFL), destacando todos os 32 times e seus principais jogadores, os calouros mais cotados, além de seções especiais sobre o Super Bowl, o Pro Football Hall of Fame e o Pop Warner, em um total de 493 cromos adesivos, com 130 figurinhas especiais.

O livro ilustrado da NFL será dividido entre as equipes da American Football Conference (AFC) e National Football Conference (NFC), dentro delas suas respectivas divisões (East, North, South, West). Para este ano, o álbum traz mais uma vez a seção do Super Bowl da temporada anterior, marcado pela vitória do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons, em Houston (Texas), com figurinhas de Tom Brady, o MVP do Super Bowl LI 51.

Em seus 493 cromos, o jogadores serão retratados durante suas atuações em campo. Cada time terá um jogador de destaque em uma figurinha diferenciada, com efeito de desenho.

O produto pode ser encontrado nas principais bancas e na loja online da PANINI com preço sugerido de R$6,90 para o livro ilustrado e R$ 1,50 para o envelope com 5 cromos.