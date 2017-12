Americanos vão apostar mais de US$ 36,5 bilhões em beisebol nessa temporada

O beisebol continua movimentando cifras bilionárias nos Estados Unidos, e grande parte do valor de maneira totalmente ilegal. Uma estimativa da American Gaming Association (AGA) dá conta de que mais de US$ 36,5 bilhões serão apostados nos jogos da MLB (Major League Baseball), a principal liga do esporte que é uma paixão no país, e cuja nova temporada está perto de começar.

O problema é que desde 1992 as apostas esportivas, com uma ou outra exceção, são proibidas nos Estados Unidos, por lei federal. Existem algumas aberturas, como no estado de Nevada, onde as apostas são permitidas. Desta maneira, dos US$ 36,5 bi que devem circular em apostas na MLB, aproximadamente US$ 35,4 bi (ou 97%) serão empenhados em sites ilegais de apostas.

"O montante apostado ilegalmente no beisebol profissional é outro sinal de que a proibição federal de apostas esportivas se tornou um completo fracasso", disse Geoff Freeman, CEO da AGA, segundo o relato do portal Games Magazine.

"É hora de Washington parar de privar os estados de receitas tributárias críticas e permitir que colham os frutos de um mercado regulado", propôs, defendendo a possibilidade de reabertura das apostas.