Aos 99, veterano da 2ª Guerra vence de virada corrida com rival de 92 anos

Entre as provas envolvendo idosos em uma competição em Albuquerque, no estado americano do Novo México, uma em especial chamou a atenção. Na corrida de 60 metros para homens entre 90 e 99 anos, Dixon Hemphill, empresário aposentado de 92 anos, alinhou contra Orville Rogers, veterano da Segunda Guerra Mundial de 99 anos.

Após largar bem, Hemphill liderou por cerca de 55 metros, até que Rogers conseguiu uma arrancada impressionante, fazendo com que a prova fosse decidida apenas na foto da linha de chegada. Resultado: Rogers conseguiu a virada e fechou a prova em 18seg05, enquanto Hemphill fez em 18seg cravados.

Segundo o portal Runner's World, esta foi a quarta vitória seguida de Rogers sobre Hemphill em edições do USATF Indoor Championships. "Acho que se tivesse me inclinado um pouco, teria ganho", declarou o vice.

O vídeo da corrida pode ser visto aqui.