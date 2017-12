Após comentários sexistas, astro da NFL perde um de seus patrocinadores

No dia seguinte às suas declarações sexistas contra uma repórter durante uma entrevista coletiva, Cam Newton, quarterback do Carolina Panthers, perdeu um de seus patrocinadores. Nesta quinta-feira, 5, a marca Dannon encerrou o seu vínculo com o jogador, que era o garoto propaganda dos iogurtes Oikos Greek.

"Estamos chocados e desanimados com o comportamento e comentários de Cam Newton em relação a Jourdan Rodrigue, o que enxergamos como sexistas e depreciativos a todas as mulheres", declarou Michael Neuwirth, diretor de comunicações externas da marca. "É completamente inconsistente com nossos compromissos de promover igualdade e inclusão e todos os espaços de trabalho. Simplesmente não é legal diminuir alguém baseado em seu gênero."

Cam Newton: “It’s funny to hear a female talk about routes.” Uh, that’s a really, really bad way to answer a legitimate question. (video via https://t.co/NOdIiKyJCb) pic.twitter.com/MaS4KVjuSV — Max Marcilla (@MMarcilla98) 4 de outubro de 2017

Nesta quarta-feira, 4, ao ser perguntado por Jourdan Rodrigue, repórter do jornal Charlotte Observer, sobre rotas de passes de um de seus wide receivers, Newton deu risada e ironizou, dizendo ser "engraçado ouvir uma mulher falar sobre rotas".

A discussão não se estendeu, mas a jornalista utilizou as redes sociais para desabafar. "Eu não penso que é 'engraçado' uma mulher falando sobre rotas. Eu penso que é meu trabalho", comentou.

Jourdan ainda relatou que, após a coletiva, voltou a falar com Newton, que não se desculpou pelos comentários. "Eu conversei com ele após isso, e foi pior. Eu optei por não compartilhar, porque eu tenho hoje um trabalho para fazer e o qual ele não irá me impedir", colocou ela no Twitter.

A National Football League (NFL), o Charlotte Observer, a Associação para Mulheres em Mídias Esportivas (ASWM, na sigla em inglês) e Associação dos Jornalistas de Futebol Profissional dos Estados Unidos (PFWA, na sigla em inglês) condenaram os comentários de Newton.

+ No Brasil e nos EUA, mulheres fazem história em transmissões da NFL

+ Conheça Paula Ivoglo, a primeira comentarista mulher da NFL no Brasil

A statement from the Pro Football Writers of America on @Panthers QB Cam Newton comment: https://t.co/C06hGh0MOY pic.twitter.com/jqSGu6ngJH — Pro Football Writers (@PFWAwriters) 5 de outubro de 2017

Defensores do jogador atacaram Rodrigue de volta, e republicaram tweets antigos da jornalista. Em alguns deles, de 2012, citando piadas racistas feitas pelo seu pai; em outros, de 2013, afirmam que ela usou um termo racista.

Em respota, a repórter divulgou uma nota através do Charlotte Observer se desculpando pelo que disse e dizendo que "não há justificativa pelos tweets e o sentimento por trás deles. Estou realmente arrependida".