Eliminado, Odell Beckham Jr. cabeceia e soca parede do estádio dos Packers

O wide receiver Odell Beckham Jr. foi um dos destaques negativos do New York Giants na derrota por 38 a 13 para o Green Bay Packers, na rodada de Wild Card dos playoffs da NFL. Na partida deste domingo, o WR completou apenas quatro recepções, somando 28 jardas. Ele também deixou cair dois passes relativamente fáceis, um deles que poderia resultar em um touchdown.

Contrariado pelo desempenho ruim, Odell resolveu descontar a raiva nas paredes do Lambeau Field. Após conceder entrevista coletiva, ele foi visto por funcionários do estádio dos Packers socando uma parede e até cabeceando uma porta. Em um dos golpes, o WR deixou um rombo na parede.

Segundo a ESPN norte-americana, a NFL está investigando o caso e ouvirá as pessoas que trabalham no estádio.

Witnesses on Lambeau grounds crew said @OBJ_3 punched this hole in wall outside locker room pic.twitter.com/GVuP0m7a34 — Neil Best (@sportswatch) 9 de janeiro de 2017