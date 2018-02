Após ficar com seio à mostra, patinadora perde a chance de levar o ouro

A patinadora Gabriella Papadakis passou por uma situação que no mínimo pode ser classificada como desconfortável nesta segunda-feira. Durante a patinação artística no gelo, na modalidade dança dos Jogos de Inverno, a francesa foi traída por seu uniforme e acabou deixando seu seio à mostra. A cena resultou na perda de pontos que acabou custando caro nas últimas avaliações.

+ Atleta fica com seio à mostra durante patinação artística nos Jogos de Inverno

+ Marido de jogadora de curling toma cervejas às 9h da manhã e vira meme

+ Esquiador comemora beijo em namorado transmitido ao vivo em Olimpíada

Com uma roupa mais recatada nesta terça-feira, Gabriella entrou na pista ao lado de Guillaume Cizeron. A dupla francesa acabou conquistando 123,50 pontos no programa livre, quebrando os recordes olímpico e mundial e chegando aos 206,28 pontos.

Apesar do bom resultado, foi por pouco que os franceses deixaram escapar a medalha de ouro, ficando com o bronze. O topo do pódio foi para Tessie Virtue e Scott Moir, campeões olímpicos em Vancouver 2010. Os canadenses tiraram 122,40 no programa livre e somou 206,07 pontos no total.

Relembre a cena constrangedora de Gabriella Papadakis clicando aqui.