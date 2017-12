Após foto de suposto nocaute, sparring se irrita com equipe de McGregor

O ex-campeão mundial de boxe Paul Malignaggi, que atua ao lado do campeão do UFC Conor McGregor como sparring (lutador que serve como auxiliar nos treinos) irritou-se com alguns colaboradores do irlandês após uma foto sua, supostamente nocauteado, ter ido parar nas redes sociais. McGregor vem treinando boxe porque seu combate contra Floyd Mayweather, marcado para o dia 26, vai ser disputado sob as regras desse esporte.

Na imagem, Malignaggi aparece no chão, durante uma sessão de treinos com McGregor, que na foto aparece observando ao longe. O boxeador não gostou nada da situação - supostamente por ter que dar explicações a seus seguidores - e pediu que os colaboradores do irlandês publiquem o vídeo completo dos treinamentos. "Deixe os fãs assistirem", escreveu ele no seu Twitter. Além disso, anunciou que está deixando a equipe de McGregor.

Ele esclareceu que sempre manteve uma "relação cordial" com o irlandês, mas afirmou que sai descontente por conta de algumas pessoas que trabalham com o irlandês.

"Apenas quero esclarecer algo. Eu estou deixando o camp do McGregor hoje. Eu vim com a melhor intenção e tentando ajudar. Apenas ter a chance de participar de um evento tão grande como esse já me empolgou. Acredito que o Conor e eu temos um respeito mútuo dentro do ringue, adquirido de ambos os lados com o bom trabalho depois de duas sessões de sparring. Estou tomando essa decisão por coisas fora do ringue e a forma como algumas coisas foram feitas no camp, e com as quais não concordei", disse Paul, desejando boa sorte a McGregor.