Após Floyd Mayweather, Conor McGregor é desafiado por Michael Phelps

Um dos eventos esportivos mais midiáticos dos últimos anos foi o combate entre a Floyd Mayweather e Conor McGregor. Profissionais de modalidades de lutas diferentes, os dois resolveram se enfrentar seguindo as regras do boxe, especialidade do americano.

Com essa onda de "crossovers" de esportes, uma lenda de outra modalidade decidiu convocar o irlandês para mais um desafio. Nesta terça-feira, 29, ninguém menos que Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história da humanidade, publicou em sua conta no Twitter um banner chamando McGregor para uma competição entre ambos.

"Com essa falação... Deveríamos nadar também, McGregor?", colocou Phelps.

Nessa disputa, McGregor deverá ter ainda menos chances de se dar bem. O nadador americano, aposentado após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, é dono de 28 medalhas olímpicas, maior número da história. Ao todo, são 23 de ouro, três de prata e duas de bronze.

No Brasil, ele conquistou sua 13ª medalha de ouro individual em Olimpíadas, batendo recorde registrado por Leônidas de Rodes, em 152 a.C., que havia conquistado 12 nas edições das Olimpíadas da Antiguidade.

Mas não se engane, McGregor também é um ícone em seu esporte. Depois de derrotar José Aldo e vencer a disputa pelo cinturão dos penas do UFC, ele subiu de categoria e ainda conquistou o título dos leves, ao vencer Eddie Alvarez. Com isso, ele é o primeiro, e até então, único lutador do UFC a ser campeão de duas categorias diferentes ao mesmo tempo.

Também vale lembrar que quem se arriscou em um desafio esportivo alternativo recentemente foi justamente Michael Phelps. Em prova promovida pela emissora Discovery Channel, o nadador foi derrotado em uma corrida de 100m disputada contra um tubarão branco. O americano ficou exatos dois segundos atrás do animal, 38seg1 contra 36seg1.