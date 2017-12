Tom Brady tem camisa roubada após virada no Super Bowl

Após a festa no gramado do NRG Stadium pelo título do Super Bowl 51, Tom Brady foi vítima de um pequeno furto: sua camisa número 12, usada por ele na histórica virada sobre o Atlanta Falcons, sumiu do seu armário, nos vestiários do estádio.

Segundo o jornal USA Today, o quarterback do New England Patriots pediu para que seguranças e membros da comissão técnica procurassem pelo item. "Estava bem aqui. Sei exatamente onde a coloquei", disse o jogador. Quem também tentou ajudar foi o QB reserva, Jimmy Garoppolo, chamando outros atletas para a busca.

Brady também citou o incidente ao presidente dos Patriots, que respondeu: "Melhor você procurar na internet". Procurado pelo USA Today na saída do vestiário, Brady se mostrou mais conformado. "Não achei. Acho que estará no eBay logo, logo", respondeu o dono da camisa 12.