Após nove meses afastado, Tiger Woods anuncia volta aos campos de golfe

O americano Tiger Woods anunciou nesta segunda-feira, após permanecer nove meses afastado do golfe, sua volta às competições e afirmou que disputará o Hero World Challenge, entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. As informações são da agência EFE.

+ Lutadores criticam postura de Colby Covington no UFC e prometem vingança

+ Neymar aparece de cabelo verde e leva internet à loucura

+ Mulheres poderão entrar em estádios e arenas esportivas na Arábia Saudita

O período de afastamento de Woods foi marcado por incidentes com a polícia e até uma depressão, contra a qual contou com a ajuda de outro ídolo norte-americano do esporte, Micahel Phelps.

"Estou emocionado por voltar ao golfe competitivo no Hero World Challenge. É o cenário perfeito e será genial jogar nesse grande campo", disse Woods, um dos maiores nomes da história da modalidade.

O golfista, de 41 anos, agradeceu aos torcedores pelo apoio que mostraram durante a lesão nas costas que o obrigou a ser operado quatro vezes para aliviar as dores sentidas por ele.

Woods foi operado pela última vez em abril, no Texas Back Institute, e explicou que precisaria de seis meses para se recuperar. O último torneio disputado pelo americano foi em 3 de fevereiro, em Dubai. Woods deixou a competição por não suportar as dores nas costas.