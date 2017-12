Após pênalti 'na lua', astro do Tottenham se oferece para virar kicker na NFL

Com apenas 23 anos, Harry Kane já é um dos grandes ídolos do Tottenham. O atacante, que está no clube desde 2004, foi emprestado inúmeras vezes, antes de se firmar no time principal em 2014. Desde então, ele é o grande nome do time, que na última temporada brigou ponto a ponto pelo título inglês com o Leicester. Porém, nem só de brilho vive um ídolo. Na última quarta-feira, Kane protagonizou um lance bizarro, ao isolar a bola em uma cobrança de pênalti. Como o time venceu o jogo por 4 a 1, o camisa 10 resolveu brincar com a situação.

"Se algum time da NFL estiver precisando de um kicker no futuro, é só assistir o meu jogo de hoje", brincou o jogador, em sua conta no Twitter, se comparando aos atletas responsáveis por chutar a bola dentro do arco para "confirmarem" os sete pontos após um touch down, posição em que atua o brasileiro Cairo Santos.