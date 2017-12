Após retiro em spa, 'Amigão' retornará à ESPN na próxima semana

Depois de longos meses fora, Paulo Soares, carinhosamente conhecido como "Amigão", está voltando à ESPN. A emissora confirmou nesta terça-feira que o apresentador retorna ao comando do SportsCenter a partir da próxima segunda-feira.

No ar pela ESPN Brasil há 23 anos, Amigão é reconhecido pela competência e carisma com que apresenta o SportsCenter, atividade que exerce há 16 anos ao lado do comentarista Antero Greco. A parceria de sucesso traz aos fãs de esportes uma hora com as últimas notícias do mundo esportivo e, frequentemente, rende divertidos momentos pelo bom humor e entrosamento da dupla.

A dupla ficou um pouco sumida neste ano, quando Paulo decidiu se afastar um pouco da televisão para, entre outras coisas, tratar da saúde. No longo período de ausência, ele passou dois meses em um spa no interior de São Paulo, onde passou por uma reeducação alimentar e perdeu 15 kg.

Além da apresentação do telejornal, Amigão também é um dos narradores do futebol internacional dos canais ESPN.