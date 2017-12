Apostador fatura R$ 780 mil em Las Vegas com aposta acumulada na NFL

Um apostador não identificado ganhou 250 mil dólares (R$ 780 mil) na noite da última segunda-feira, 18, no MGM Resorts, em Las Vegas, depois que o azarão Detroit Lions superou o New York Giants no Monday Night Football.

Segundo o Las Vegas Review-Journal, o cartão de apostas incluiu escolhas de diferença de pontos no Baltimore Ravens, New England Patriots, Kansas City Chiefs e Oakland Raiders, que cobriram o número no domingo, 17. Com o triunfo dos Lions, o apostador completou uma aposta acumulada de cinco times, na qual ele colocou US$ 8.500 e recebeu mais de meio milhão de reais.

Segundo o diretor de apostas esportivas do MGM Jay Rood, a mesma pessoa já havia ganho 30 mil dólares (R$ 93 mil) com uma aposta acumulada de 5 mil dólares no Ravens, Chiefs e Raiders.

Os Lions derrotaram os Giants por 24 a 10, com dois passes para touchdown do quarterback Matthew Stafford e um retorno de punt para touchdown de 88 jardas feito por Jamal Agnew.