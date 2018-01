Apresentadora do Sportv desabafa após assalto no Rio: 'Em pleno fim de ano'

A apresentadora do Sportv Bárbara Coelho foi assaltada na noite de sábado, 30, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, a comandante do programa 'Tá na Área' agradeceu o fato de não ter ocorrido algo pior.

+Rio começa 2018 com violência nas favelas e um policial baleado

+ Cristiano Ronaldo revela que gostaria de ser ator de cinema

+Siga o Fera n Twitter

“Acumulando meu 2837382 assalto no Rio! Passo bem, só levaram meu celular! Mas esse susto, essa sensação de impotência, que algo pior poderia ter acontecido é horrível. Em pleno final de ano… me faz refletir muito”, publicou em stories do Instagram.