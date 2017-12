Árbitro de beisebol toma bolada no rosto e precisa passar a noite em hospital

Feita de madeira, a bola de beisebol é muito pesada e, quando acerta alguma pessoa, costuma causar graves ferimentos. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo entre Toronto Blue Jays e Baltimore Orioles, pela Major League Baseball. Depois de um arremesso do time canadense, Mark Trumbo não conseguiu rebater e apenas resvalou na bola, que foi para trás e atingiu em cheio a máscara do árbitro Dale Scott. Depois de receber atendimento médico, foi diagnosticado que ele sofreu uma concussão.

The pitch that led to umpire Dale Scott being carted off the field in Toronto. pic.twitter.com/Zmp6Og9Biq — Avi Miller (@AviMiIIer) 15 de abril de 2017