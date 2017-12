Arena Corinthians vai receber evento de exibição de monster trucks

O maior evento de ação sobre quatro rodas do mundo, o Monster Jam, vai acontecer pela primeira vez no Brasil, e na Arena Corinthians, no próximo dia 16 de dezembro.

No Monster Jam, caminhões clássicos como o Grave Digger, Max D, El Toro, Zombie, Scooby Doo, Mutt Rottweiler, entre outros, se enfrentam em provas que mesclam manobras radicais, pontaria para acertar os obstáculos, altura e distância de cada salto, combinações de manobras e quantidade de recuperações em que o piloto consegue sair de situações que poderiam levar o monster truck à destruição.

O evento, que já soma mais de 350 apresentações, é produzido e realizado pela FELD Entertainment, o Monster Jam já passou, apenas em 2017, por lugares como China, França, Espanha, Austrália, México e diversas cidades norte-americanas.

“É sempre um prazer viajar pelo mundo com o Monster Jam e se apresentar para diferentes culturas, mas o Brasil é um novo nível para mim. O futebol tem feito parte da minha vida e o Brasil mostrou ao mundo um belo lado do jogo. Fotos de brasileiros lendários decoravam as paredes do meu quarto quando criança e me apresentar no Brasil é um sonho tornando-se realidade”, comemora Morgan Kane, piloto do Grave Digger, um dos caminhões mais famosos da companhia.

Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, garante que não há riscos para o gramado.“Além de evidenciar a vocação da Arena como plataforma de entretenimento, atrairá novos visitantes à casa do Corinthians. O Monster Jam encontrou a sua casa no Brasil”, declarou.