Arnold Schwarzenegger participará de feira fitness em São Paulo

Famoso por brilhar no cinema em filmes como "O Exterminador do Futuro" e "Comando para Matar", Arnold Schwarzenegger, muito antes disso, competia em provas de fisiculturismo, chegando até mesmo a ser eleito o Mister Universo, como a pessoa com o corpo atlético mais bonito em todo o mundo. E por causa dessa carreira, Schwarzenegger estará em São Paulo entre os dias 21 e 23 de abril para promover o "Arnold Classic South America", feira que leva o seu nome e é voltada para o público fissurado em exercícios físicos.

O "Arnold Classic South America" será o maior evento multiesportivo de 2017 no Brasil, com mais de 30 competições, de vários esportes, do xadrez ao crossfit, passando pelo bodybuilding e fitness, além de lutas, artes marciais, pole dance, entre muitos outros. "Estamos muito otimistas no sucesso do Arnold Classic em São Paulo. O mercado de fitness e nutrição esportiva tem apresentado crescimento, mesmo no cenário recessivo do país. Isso em função do aumento da consciência das pessoas de que é preciso investir em saúde. E nada melhor que atividade física e boa alimentação para promover saúde. É isso que trabalhamos para promover no nosso evento", afirma Schwarzenegger.

O elevado número de competições irá atrair para São Paulo entre 8 a 10 mil atletas, entre eles grandes nomes do bodybuilding profissional (em 2016, por exemplo, Kai Greene, número 2 do mundo, foi campeão no Rio de Janeiro). O Arnold Classic também terá atividade física para o grande público, com aulas de ginástica e bike, entre outras atrações. O evento tem ainda uma particularidade no Brasil, único país a oferecer atividades paradesportivas. "Inclusão é um dos nossos grandes objetivos. O Governador Schwarzenegger sempre enfatiza essa necessidade, que vale para atletas convencionais e com necessidades especiais, sempre com atenção ao público infantil", explica Ana Paula Leal Graziano, diretora da Savaget Promoções, parceira brasileira da Classic Productions ao lado da Excalibur Congressos e Eventos.

O primeiro lote de ingressos para o evento já está disponível para compras online através do site Tickets for Fun. Cada ingresso diário custa R$ 60,00 ou R$ 130,00 para o passaporte que dá direito de entrada nos três dias do Arnold Classic South America.