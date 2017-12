Astro da MLB perde dente durante celebração de vitória na prorrogação

Ao mesmo tempo, Aaron Judge é a maior promessa e a maior realidade do beisebol norte-americano. O jogador do New York Yankees está tendo uma temporada de estreia histórica na Major League Baseball (MLB) e seu futuro já cria muita expectativa em especialistas e, principalmente, na torcida.

Mas nessa quinta-feira, 27, a joia dos Yankees teve uma má sorte muito grande. Durante a comemoração do home-run de Brett Gardner, que deu a vitória por 6 a 5 sobre o Tampa Bay Rays, na 11ª entrada, Aaron Judge foi acertado na boca por um capacete e acabou perdendo um dente.

O momento acabou flagrado pelas equipes de TV que transmitiam a partida. Logo depois do replay em câmera lenta, Judge foi visto indo direto para os vestiários com a mão na boca.

Em entrevista coletiva, o próprio Brett Gardner disse que talvez tenha sido seu capacete que atingido o garoto. "Ele é muito grande para se machucar por uma coisa dessas. Acredito que ficará bem. Acho que foi meu capacete que o acertou um pouco na boca, no rosto. Não foi culpa minha. Eu joguei (o capacete) no chão, e acho que ele pegou e alguém trombou na a mão dele e pegou nele."

O mais curioso é que, depois que o Yankee Stadium ficou vazio, um membro da segurança do clube foi visto vasculhando o gramado a procura do dente de Judge.