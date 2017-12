Astro da NFL aposentado se prepara para virar agente especial do FBI

Charles Tillman, de 36 anos, costumava proteger as equipes que defendeu na NFL dos passes dos times adversários, mas agora aposentado ele pretende defender as pessoas. De acordo com o jornal Chicago Tribune, o ex-defensor do Chicago Bears vem treinando duro para virar agente do FBI.

Formado em justiça criminal na Universidade de Louisiana, Tillman é filho de um sargento do exército norte-americano e sua madrasta serviu à marinha.

Apesar de ainda não ter confirmado oficialmente, Tillman foi “dedurado” pelo ex-diretor de olheiros dos Bears, Greg Gabriel.

“Estou muito feliz em saber que Tillman está treinando para virar um agente do FBI. A organização não poderia encontrar um agente melhor. Parabéns”, postou Gabriel em sua conta oficial no Twitter.

Carreira

Selecionado na segunda rodada do draft de 2003 pelo Chicago Bears (35ª escolha geral), Charles Tillman permaneceu na franquia de Illinois até 2014 e lá ele foi o líder da secundária da organização. De 2005 a 2012, foi titular em pelo menos 12 partidas por temporada, uma mostra de sua regularidade.

Em suas duas últimas temporadas em Chicago (2013 e 2014), o cornerback sofreu muito com as lesões. Em 2015, defendeu o Carolina Panthers e foi titular em 12 partidas da franquia da Carolina do Norte antes de romper parcialmente o ligamento cruzado anterior do joelho, perder quatro jogos e, depois de tentar voltar mesmo com a lesão, romper completamente o ligamento.

Em sua carreira na NFL, Charles Tillman forçou 44 fumbles no total, segunda maior marca em toda a NFL desde que ele entrou na liga, ficando atrás apenas do outside linebacker Robert Mathis, do Indianapolis Colts.