Astro da NFL contrata equipe de mergulho para achar brinco de R$ 474 mil em lago

A menos de um mês do início da temporada regular da NFL, um principais astros do Atlanta Falcons, da NFL, o wide receiver Julio Jones está no meio de uma situação um tanto curiosa.

Recentemente, enquanto aproveitava uma folga no Lago Lesnier, no Estado norte-americano da Geórgia, ele tomou um tombo de um jet ski. O problema é que, na queda, ele acabou perdendo um de seus brincos de diamantes avaliados em US$ 150 mil (R$ 474 mil).

Então, para tentar recuperar a joia, ele contratou uma equipe de mergulho para vasculhar o lago atrás do item. Mas a tarefa não tem sido nem um pouco fácil.

O lago tem cerca de 19 metros de profundidade (65 pés), mas o fundo dele não recebe luz alguma. Além disso, "é cheio de fendas, rachaduras e cantos", disse um dos mergulhadores à emissora local WXIA-TV. "É impossível, simplesmente impossível".

Perguntado pela reportagem sobre o valor da peça, Julio Jones desconversou. "É, vale um pouco de dinheiro". No entanto, ele se mostrou conformado que o objeto está realmente perdido. "Enquanto eu estiver bem, é uma coisa material. Você sempre pode pegar esse tipo de coisa de volta."

Julio Jones realmente pode comprar outro brinco desses. De acordo com o portal especializado Spotrac, em 2017, o wide receiver irá receber US$ 11,5 milhões (R$ 36,4 milhões) em salários, além de uma parcela de US$ 2,4 milhões (R$ 7,5 milhões) das luvas pela assinatura do atual contrato, firmado em 2015.