Astro da NFL doa US$ 10 mil a estudante em coma após lesão em partida

JJ Watt, defensive end do Houston Texans, da NFL, sofre de uma lesão nas costas e não atua desde o dia 22 de setembro, quando o time perdeu por 27 a 0 para o New England Patriots, fora de casa. No entanto, mesmo distante dos gramados, o astro foi destaque nessa semana nos Estados Unidos por uma bonita ação de solidariedade.

Por meio do site de arredação de donativos GoFundMe, JJ Watt destinou US$ 10 mil (R$ 34,2 mil) a Grant Milton, linebacker do colégio Woodlands, do Estado americano do Texas, que teve um mal súbito durante uma partida e teve que passar por uma cirurgia de emergência no último sábado. Nesta quarta-feira, Milton seguia em coma em um hospital em Waco, no mesmo Estado.

A família agradeceu a ajuda de Watt em post no Facebook. E caso queria ajudar Grant Milton, você pode fazer a doação por aqui.