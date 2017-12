Astro da NFL é machista com jornalista: 'É engraçado uma mulher falar disso'

MVP da temporada 2015 e um dos grandes nomes da NFL na atualidade, Cam Newton, do Carolina Panthers, teve uma quarta-feira no mínimo infeliz em sua vida. O quarterback deu uma declaração altamente machista durante sua coletiva de imprensa e gerou mal-estar com os jornalistas, principalmente Jourdan Rodrigue.

A profissional do Charlotte Observer questionou sobre como ele se sente podendo ajudar um companheiro: "Eu sei que você se orgulha muito de ver seus recebedores jogando bem. Devon Funchess (wide receiver) pareceu realmente abraçar a fisicalidade de suas rotas e conseguiu algumas jardas extras. Lhe dá um pouco de prazer em vê-lo passar por cima dos adversários?".

Cam Newton: “It’s funny to hear a female talk about routes.” Uh, that’s a really, really bad way to answer a legitimate question. (video via https://t.co/NOdIiKyJCb) pic.twitter.com/MaS4KVjuSV — Max Marcilla (@MMarcilla98) 4 de outubro de 2017

Embora a pergunta fosse pertinente, Newton, com um sorriso no rosto, respondeu de um jeito irônico: "É engraçado ouvir uma mulher falar sobre rotas". Seguido de um silêncio na sala de imprensa, ele complementou. "É engraçado".

A discussão não se estendeu, mas a jornalista utilizou as redes sociais para desabafar. "Eu não penso que é 'engraçado' uma mulher falando sobre rotas. Eu penso que é meu trabalho", comentou, citando que tentou melhorar a situação com a estrela dos Panthers, mas não foi possível: "Eu conversei com ele após isso, e foi pior. Eu optei por não compartilhar, porque eu tenho hoje um trabalho para fazer e o qual ele não irá me impedir".

I don't think it's "funny" to be a female and talk about routes. I think it's my job. — Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 4 de outubro de 2017