Astro da NFL mostra pontaria em vídeo do maior canal de esportes do Youtube

O "Dude Perfect" é um canal de YouTube criado por um grupo de ex-esportistas da Universidade de Texas A&M, no qual eles realizam truques incríveis que exigem extrema habilidade, precisão e horas de prática. Com mais de 19 milhões de inscritos, eles são o maior canal de esportes do Youtube.

No último vídeo publicado pelo canal, Drew Brees, quarterback do New Orleans Saints, participou de desafios e mostrou porque é um dos melhores da posição na atualidade, podendo ser comparado com lendas como Tom Brady e Aaron Rodgers.