Astro do Patriots teve sua casa roubada durante Super Bowl

Astro do time New England Patriots, Rob Gronkowski teve sua casa roubada enquanto estava em Minneapolis jogando o Super Bowl LII. Durante o jogo, Gronkowski marcou dois touchdowns e fez recepções que somaram 116 jardas do campo.

O jogador de 29 anos mora a alguns quilômetros de distância do Gillette Stadium, casa dos Patriots. Ao voltar para casa depois da derrota para os Philladelfia Eagles o atacante percebeu que sua casa tinha sido invadida.

O chefe de polícia de Foxborough, William D. Baker, falou com o Boston Globe sobre o assalto mas recusou-se a entrar em detalhes sobre o que foi roubado por respeito à privacidade dos proprietarios. No entanto, uma gravação que o Globe obteve de um despachante que lidava com o caso indiciado diz que havia "cofres múltiplos e possíveis armas tomadas".

Agora, questionamentos cercam o futuro do camisa 87 na National Football League. O "tight end" dos Patriots não deu certezas sobre seu futuro no futebol americano profissional.