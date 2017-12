Astro dos Patriots perde camisa e gasta mais de R$ 320 mil em festa

Festejando com o rapper Flo Rida no cassino Foxwoods Resort, em Cannecticut, Rob Gronkowski perdeu a linha. O astro do New England Patriots fez um "showzinho" de dança, tirou a camisa e não encontrou mais a peça da roupa. Ainda de acordo com o site TMZ, Gronkowski gastou US$ 100 mil (R$ 328 mil) na noite. Para chegar a essa cifra, foram gastos mais de R$ 30 mil em 16 garrafas de Grey Goose, US$ 88 mil em 15 garrafas de Dom Perignon Rosé, e R$ 60 mil em 18 garrafas de Ace of Spades Rosé, entre outras bebidas alcoólicas.

Por conta de uma hérnia de disco, Rob Gronkowski não participou da vitória dos Patriots no Super Bowl 51. Mas ele já voltou a treinar e levando em conta essa festa, parece que ele está recuperado.

No Instagram do cassino é possível assistir a dois vídeos do jogador caindo na folia ao lado do rapper Flo Rida e também a nada modesta conta.

