Astronauta irá anunciar do espaço escolhas dos Texans para temporada

A astronauta Peggy Whitson irá anunciar as escolhas do Houston Texans da Estação Espacial Internacional, algo inédito na história da National Football League (NFL), revelou a organização em um comunicado divulgado nesta terça-feira. As escolhas da franquia texana serão apresentadas e o sinal enviado para a Terra. O astronauta aposentado Scott Kelly fará o anúncio ao vivo do Centro Espacial de Houston, acompanhado pelo mascote Toro e as líderes de torcida dos Texans

Neste momento, o time têm quatro escolhas no terceiro dia de draft. O astronauta Scott Kelly vai ajudar a fazer as escolhas na quarta e quinta rodadas, enquanto que um torcedor da equipe texana presente no draft, na Filadélfia, será escolhido para anunciar a escolha de sétima rodada.

O draft de 2017 da NFL será realizado entre quinta e sábado, desta semana. No terceiro dia, serão realizadas as últimas quatro rodadas.