Ataque de tubarão, lesão e volta por cima: relembre a carreira de Mick Fanning

O australiano Mick Fanning anunciou nesta quarta-feira o fim de sua vitoriosa carreira no surfe. Tricampeão mundial do Circuito, ele precisou superar uma séria lesão no início da carreira para poder dar a volta por cima e se firmar como um dos principais nomes do surfe mundial.

+ Tubarão ataca surfista Mick Fanning durante prova na África do Sul

Fanning viveu seu primeiro capítulo no Circuito Mundial em 2002, após vencer uma etapa em Bells Beach como convidado. Em 2003, disputou a competição inteira pela primeira vez, mas, no ano seguinte, viu sua carreira ser colocada em risco após uma grave lesão no tendão que o afastou dos mares por meses.

Dois anos depois, Fanning foi evoluindo até conquistar seu primeiro título mundial em 2007. Ele repetiria o feito em 2009 e 2013, se tornando o terceiro maior campeão do Circuito, atrás apenas de Kelly Slater (11) e Mark Richards (quatro) e ao lado de Andy Irons e Tom Curren.

Em 2015, ainda foi o protagonista de uma imagem que rodou o mundo ao socar um tubarão que se aproximou dele durante a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. Após uma carreira memorável, com 16 edições completas do Circuito Mundial e 22 vitórias na competição, Fanning mostrou-se feliz em finalmente deixar o esporte profissional.

"Depois de tantos anos, foi divertido. Foi uma montanha russa, certamente", afirma o surfista. "Tive o auge e também as quedas, mas, sabe, quando olho para meu período no Circuito, são memórias incríveis. Desde me formar como competidor, até vencer baterias e eventos, comemorar com meus amigos e conhecer lugares que nunca imaginei ir."