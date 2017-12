Atleta americana confunde tubarão com golfinho e é atacada na Flórida

Caitlyn Taylor é considerada uma atleta para o futuro nos Estados Unidos. Aos 17 anos, ela é um dos destaques do time de softbol da Universidade de Louisville e também atua na seleção juvenil do país do esporte. Porém, durante uma viagem para disputar uma partida, ela tomou um grande susto: foi atacada por um tubarão.

Beyond lucky to be alive and well and thank you to everyone for the support and wishes and I'm going to be okay, love you guys❤❤❤ pic.twitter.com/wm6wVryVzw — Caitlyn Taylor (@cbt212) 3 de abril de 2017

Tudo aconteceu quando ela se divertia em uma praia na Flórida ao lado de suas colegas, quando foi surpreendida por um animal. De início, segundo relatos da própria, ela imaginou ser um golfinho por causa do tamanho do animal, mas logo começou a tomar mordidas e ser puxada para baixo. Para se proteger, ela deu vários socos no animal e conseguiu se desvencilhar.

Beyond lucky to be alive and well and thank you to everyone for the support and wishes and I'm going to be okay, love you guys❤❤❤ pic.twitter.com/wm6wVryVzw — Caitlyn Taylor (@cbt212) 3 de abril de 2017

Após o grande susto, Taylor foi encaminhada para um hospital na região e teve que levar 80 pontos nos ferimentos feitos pelo tubarão.