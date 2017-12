Atleta norte-americano é pego no doping por 'beijar muito' a namorada

O atleta americano Gil Roberts, membro da equipe campeã olímpica do revezamento 4x400 metros nos Jogos do Rio-2016, testou positivo no exame antidoping devido a beijos dados em sua namorada, informou nesta sexta a Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada).

A Usada anunciou em 26 de junho que Roberts deu positivo em março por uso de produto proibido usado como substância mascarante, o probenecid, mas evitou uma suspensão pro ter ingerido a substância de maneira inadvertida.

A Usada publicou o relatório de especialistas que levou à absolvição de Roberts, que poderá participar em agosto do Campeonato Mundial em Londres.

Segundo o especialista independente encarregado do caso, Roberts ingeriu a substância proibida "por beijar com frequência e apaixonadamente" a namorada, nos dias e horas que precederam o exame antidoping da Usada.

"Algumas semanas antes do exame realizado em 24 de março, a senhorita Salazar (namorada de Roberts) viajou com sua família à Índia. Devido a uma infecção nos seios, ela buscou um medicamento para se curar", explicou o relatório.

"Um farmacêutico local prescreveu o medicamento Moxylong, que ela continuou usando em sua volta aos Estados Unidos, incluindo poucas horas antes do exame que foi realizado em Roberts", continuou.

Depois de escutar os depoimentos do casal e estudar as análises da substância proibida, o especialista concluiu que não houve intenção de doping.

"Roberts não tinha ideia do que ao beijar a namorada poderia ingerir a substância proibida. Quando ele a beijou, não podia perceber o cheiro ou o sabor da droga", declarou.

Roberts, 28 anos, terminou no mês passado na segunda colocação da prova dos 400 metros do Campeonato dos Estados Unidos, com tempo de 44.22 segundos, o que lhe valeu a classificação ao Mundial de Londres.