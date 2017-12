Atleta brasileira participa de campanha da ONU contra preconceito

Há seis meses, a gestora de esportes Marjorie Enya ganhou as manchetes ao pedir em casamento sua então namorada, a jogadora de rugby brasileira Isadora Cerullo, durante a Olimpíada do Rio. Na terça-feira, 14, as duas voltaram a ter destaque ao estrelar a campanha "Livres & Iguais", da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em vídeo, a entidade relembra a história e traz depoimentos do casal, que reafirmou que o ato ajudou a trazer visibilidade para LGBTs.

"Eu tenho essa consciência de que muitos atletas profissionais sentem um medo de perder patrocinador ou talvez de ser chutado para fora da federação porque não querem um atleta assim representando o esporte", afirmou Isadora. Para Marjorie, que trabalhou nos Jogos Olímpicos, o esporte ajuda a naturalizar a diversidade, embora ainda exista muito preconceito.

Veja o vídeo abaixo: