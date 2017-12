Atleta da NFL sofre pancada violenta na cabeça e vai direto para hospital

A vitória por 35 a 14 do Green Bay Packers sobre o Chicago Bears, nesta quinta-feira, 28, pela Semana 4 da temporada regular da NFL, ficou marcada por um lance violento e perigoso.

Após receber passe o quarterback Aaron Rodgers, em uma terceira descida para o gol, na linha de 16 jardas do campo de ataque, o wide receiver dos Packers Davante Adams conseguiu resistir a alguns tackles. No entanto, quando já estava caindo no chão, recebeu uma pancada muito forte na cabeça do linebacker Danny Trevathan.

O impacto foi tão violento que o recebedor caiu desorientado no chão. Na queda, inclusive, seu protetor bucal saiu voando.

Depois ser atendido no gramado do Lambeau Field, Adams foi levado de ambulância para um hospital próximo ao estádio dos Packers. Enquanto era levado para fora do campo, o Adams fez um sinal de positivo para os torcedores.

Ainda durante a partida, Green Bay informou que o jogador estava consciente e tinha sensibilidade nas extremidades do corpo e que havia sido encaminhado ao pronto socorro para avaliar possíveis lesões na cabeça, no pescoço e concussão.

Pela jogada, os árbitros anotaram falta por "força desnecessária", penalizando os Bears em 15 jardas. Um snap depois, a partir da linha de quatro jardas, os Packers marcaram um touchdown com Jordy Nelson.

Alguns jogadores dos Packers reclamaram da jogada e também da celebração de Trevathan logo depois do choque. "Pensamos 'que m***a é essa?' quando vimos ele comemorando", disse o tight end Martellus Bennett. "Você toma uma surra, dá um golpe baixo e celebra quando um cara cai. Isso realmente nos deixou bravos."

Trevathan, por sua vez, negou que o lance tenha sido proposital. "Me arrependo pela força que atingi ele. Mas vocês têm que entender, estava no calor do momento, e estava só querendo fazer a jogada. Nada intencional. Isso acontece nesse jogo."

"Não sou um jogador sujo. Não faço tackles sujos", declarou o linebacker. "Não acredito que deveria ser suspenso, mas minha maior preocupação é em saber se ele está bem", completou.

Conforme um porta-voz da NFL relatou à ESPN americana, o tackle de Trevathan sobre Adams será analisado pela liga e poderá resultar em punições ao defensor de Chicago.