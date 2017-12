Atleta do salto em distância perde a peruca durante competição; assista

Um fato bastante inusitado chamou atenção durante a etapa de Oslo, na Noruega, da Diamond League. A nigeriana Blessing Okagbare perdeu sua peruca durante o salto. Já não bastasse o quão bizarro isso é, ela ainda foi prejudicada, já que a medição é feita no ponto mais próximo do zero que o corpo toca a areia. Por isso, ela foi feita onde a peruca caiu.

Em consequência disso, ela perdeu cerca de 30 centímetros e teve, em seu primeiro salto, o resultado de 6,21m. Na sequência, Okagbare conseguiu chegar a 6,48m, mas o resultado a colocou apenas na sétima colocação. O título ficou com a atual campeã olímpica, a americana Tianna Bartoletta (6,79m). A russa Darya Klishina (6,75m) e a alemã Claudia Rath (6,63m) completaram o pódio.