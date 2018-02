Atleta fica com seio à mostra durante patinação artística nos Jogos de Inverno

A patinadora Gabriella Papadakis passou por uma situação que no mínimo pode ser classificada como desconfortável. Durante a patinação artística no gelo, na modalidade dança, a francesa foi traída por seu uniforme e acabou deixando seu seio à mostra.

+ Neymar dá festa em casa com amigos, jogadores do PSG, pagode e pôquer

+ Anderson Silva finge ser manequim e dá susto em shopping; veja vídeo

+ Gandula é espancado e clássico termina na delegacia; veja vídeo

Mesmo sendo a segunda colocada na classificação geral, ao lado de seu parceiro Guillaume Cizeron, a atleta se mostrou muito abalada após o final da prova. Segundo o USA Today, a francesa deixou a área de competições em direção à zona mista chorando. Perguntada se estava bem, a patinadora de 22 anos afirmou que "não estava ótima".

Depois, para o mesmo periódio, Gabriella tentou explicar o incidente e de onde arranjou forças para continuar. Mesmo com a situação, a dupla francesa vai disputar a final da competição em PyeongChang nesta segunda-feira, às 22h no horário de Brasília.

"Foi o meu pior pesadelo, acontecendo na Olimpíada. É, eu estava bem distraída. Aconteceu logo nos primeiros segundos. Eu disse a mim mesma que eu não tinha escolha e que tinha de seguir em frente. Eu acho que devemos ficar orgulhosos por termos feito uma performance forte com tudo o que aconteceu. Eu senti logo na hora, e então eu rezei. Isso era tudo o que eu poderia fazer", contou.

Reprecussão

Nas redes sociais, os internautas criticaram a OBS, empresa responsável pela transmissão oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno . No caso, alegam que a rede teria aproximado as imagens e ainda utilizado o recurso slow motion justamente no momento que o seio da atleta ficou de fora.

Ummmm, just saying, a director at the OBS (Olympic Broadcasting System) totally chose those slow motion replays. That nip slip of Gabriella Papadakis at the end did not have to be included. How very disrespectful. — Kyle Shewfelt (@kyleshew) 19 de fevereiro de 2018