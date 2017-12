Atleta olímpica promove leilão em prol de projeto social

Quando o assunto é projetos sociais, Taís Rochel, esgrimista que disputou a Olimpíada Rio, está fazendo o que pode para ajudar. Por meio de um leilão beneficente do qual é administradora, chamado "Olímpicos para o Bem", ela colocou itens pessoais como tênis de corrida, jaquetas, shorts, camiseta, viseiras e mochilas para reverter toda a arrecadação para o projeto Mosqueteiros de Paraisópolis, em São Paulo.

No Facebook pessoal de Taís é possível encontrar o valor inicial dos lances e as peças que estarão em leilão. Além de itens da esgrimista, a identificação pessoal do judoca Leandro Guilheiro, que disputou os jogos de Londres-2012, também está disponível para lances. O ginasta Arthur Nory e Fernando Reis, do levantamento de peso, são outros feras que vão ajudar doando peças pessoais para o evento.