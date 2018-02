Atleta paralímpica faz campanha para encontrar perna ortopédica roubada

A nadadora paralímpica Rosie Bancroft teve sua perna ortopédica roubada e precisou recorrer ao seu perfil no Twitter para tentar achar o item que usa para os treinamentos de corrida.

Bancroft conta que sua perna ortopédica estava em seu carro que foi roubado. Ela ainda dá detalhes de que o carro foi levado depois de bandidos tentarem invadir sua casa, localizada em Manchester, na Inglaterra.

De acordo com a BBC, a policia já está em busca do carro e da prótese. Vale lembrar que Bancroft representou a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos disputados no Rio de Janeiro, em 2016.

Veja o post original:

Please RT!! My car with my running prosthetic leg in has been stolen. Anyone in Manchester City centre sees it pls let us know @MENnewsdesk pic.twitter.com/eHfNyAGRPq — Rosie Bancroft (@rosie_bancroft1) 25 de fevereiro de 2018