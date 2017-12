Atleta perde a consciência e recebe ajuda de rival para vencer prova 

A Maratona de Dallas foi marcada por um momento dramático no percurso final da prova. Próximo de cruzar a linha de chegada, a atleta Chanlder Self perdeu a consciência e acabou ficando no chão. Logo em seguida, sua adversária Ariana Luterman decidiu ajudar a rival até chegar a meta.

Assim que foi declarada vencedora, Chanlder recebeu o auxílio dos voluntários presentes no local e logo questionou: "Ganhei?". Em declaração ao site Mundo Deportivo, ela afirmou que não entendeu o que aconteceu: "As minhas pernas começaram a falhar no quilómetro 39 e no 41 ficou pior. Creio que comecei a delirar no final, não sabia o que se estava a passar", conta.

Outra protagonista da história, Ariana Luterman declarou que não passou pela sua cabeça ignorar a situação. "A única coisa que me ocorreu foi socorrê-la. De maneira alguma iria começar a correr e deixá-la assim. Assim que chegámos à meta, simplesmente empurrei-a para a frente para que fosse ela quem cruzasse a meta", garantiu.