Atleta vence pela 4ª vez o brasileiro de pole dance e se classifica para o mundial

Alessandra Rancan, de 30 anos, venceu pela quarta vez o Campeonato Brasileiro de Pole Sports (CBPS). Com o resultado, a atleta garantiu vaga no Campeonato Mundial, realizado pela Federação Internacional de Pole Sports (IPSF), na Holanda, de 1 de junho a 2 de julho. A brasileira está na quarta colocação do ranking mundial e tem grandes chances de subir no pódio ao lado das melhores do mundo.

Com esses resultados e seu canal no Youtube, Alessandra Rancan tem ajudado a popularizar o esporte no Brasil. Seu primeiro contato com o esporte e a dança foi aos 7 anos, quando começou a praticar balé. Durante 10 anos dedicou-se à ginástica rítmica, conquistando diversos títulos estaduais e nacionais, mas foi somente ao descobrir o pole dance em 2011, que sua carreira decolou. Com apenas três meses de aulas participou de seu primeiro campeonato - I Pole World Cup, levando o título de Campeã na categoria amadora.

O Pole Dance é uma modalidade fitness, misto de esporte e dança, com técnicas, regras, movimentos e acrobacias similares à ginástica, circo e balé. Estimula a flexibilidade, força, resistência muscular, autoestima e e redução de peso. Além disso, é bastante democrático já que pode ser praticado por homens e mulheres de todas as faixas etárias e portes físicos. O Brasil promove Campeonatos anuais, seguindo as regras da IPSF (International Pole Sports Federation) e conta com o apoio da Liga Brasileira de Pole Sports.