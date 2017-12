Atletas comemoram imitando açougueiro que virou sensação na internet

O chef turco Nusret Gökçe, que possui um restaurante especializado em carnes em Dubai, ficou famoso nas redes sociais após aparecer salgando uma peça de carne de maneira curiosa. Não demorou para que seu gesto virasse "meme", sendo imitado até mesmo por diversos atletas em suas comemorações.

O atacante do Arsenal Welbeck imitou o açougueiro ao marcar o segundo gol do seu time, na goleada de 5 a 0, em cima do Southampton, pelo Campeonato Inglês. Jogando pelo Olympique de Marseille, o brasileiro Matheus Dória marcou o gol da virada do seu time contra o Lyon e aproveitou para fazer o gesto na comemoração.

Travis Kelce, escolhido MVP do Pro Bowl (Jogo das Estrelas) da NFL também comemorou imitando o famoso chef. Ainda falado sobre futebol americano, após a vitória histórica dos Patriots, Tom Brady apareceu em alguns memes "salpicando" seus cinco anéis de campeão do Super Bowl.

Em sua conta no Instagram, Gökçe aparece ao lado de diversas personalidade do esporte, como o tenista Roger Federer, o goleiro Manuel Neuer e até o técnico Fabio Capello.