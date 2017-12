Atletas de outros esportes homenageiam a Chapecoense nas redes

Perfis oficiais de diversos clubes brasileiros e estrangeiros prestaram homenagens à Chapecoense através de notas oficiais e pelas redes sociais. Mas o clima de solidariedade transcendeu o futebol, e atletas de outros esportes também publicaram mensagens ao time catarinense.

O surfista Gabriel Medina, a jogadora de vôlei Sheilla Castro e o jogador de basquete Anderson Varejão, foram alguns dos atletas brasileiros que utilizaram as contas no Twitter para se solidarizar. Astros internacionais como o tenista Rafael Nadal e Pau Gasol, da NBA, também publicaram sua comoção ao clube.

To sem palavras pra esse momento. Que noticia horrível! Eu não to acreditando. Triste, muito… https://t.co/Svz8Ogvbz0 — Gabriel Medina (@gabriel1medina) 29 de novembro de 2016

Tragédia. Luto. Tristeza.

Todos estamos chorando junto com Chapecó, com a cidade, com seu povo,… https://t.co/h0sADbw4A9 — Anderson Varejão (@VAREJAOANDERSON) 29 de novembro de 2016